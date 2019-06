Τρομερό σενάριο στον Ολυμπιακό! Θα "τρελαθεί" ο Μπλατ - Τον έφτιαξε παιχταρά και φεύγει;

Ολυμπιακός - Ζακ ΛεΝτέι: Ο Αμερικανός άσος των Ερυθρόλευκων βρίσκεται στη λίστα της Ζαλγκίρις, όπως αναφέρει σε τιτίβισμά του ο έγκυρος δημοσιογράφος Ντονάτας Ουρμπόνας!

Σε περίπτωση που αποχωρήσει από το Λιμάνι (οι Πειραιώτες έχουν δικαίωμα μέχρι τις 10 Ιουλίου να αποφασίσουν αν θα τον κρατήσουν ή όχι), ο ΛεΝτέι θα βρεθεί ψηλά στη λίστα της Ζαλγκίρις!

Πέρσι, άλλωστε, ο Αμερικανός μέτρησε 9,7 πόντους και 4 ριμπάουντ μ.ο στη πρώτη του χρονιά στην Euroleague, ποσοστά που δεν είναι καθόλου άσχημα αν σκεφτούμε ότι τώρα βρίσκεται σε διαδικασία απογείωσης η καριέρα του...

Ολυμπιακός και Ζακ ΛεΝτέι σε κρίσιμο σταυροδρόμι...

I'm hearing that Zach LeDay is under the radar of Zalgiris Kaunas. LeDay is still under the contract with Olympiacos, but his future with Reds remains doubtful. LeDay can hit the free agency, if Olympiacos will decide to let him go till July 10.