Είναι οριστικό και επίσημο - Έφυγε από Παναθηναϊκό ο Λεκαβίτσιους - Εκεί υπέγραψε!

Παναθηναϊκός - Λούκας Λεκαβίτσιους: Στη Λιθουανία και τη Ζαλγκίρις θα συνεχίσει την καριέρα του ο πρώην, πλέον, γκαρντ των Πράσινων, καθώς ανακοινώθηκε ήδη από την προηγούμενη ομάδα του.

Δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρεις του deal, αλλά ήταν σαφές ότι στον Παναθηναϊκό δεν είχε μέλλον, με αποτέλεσμα να επιστρέψει στην ομάδα με τη φανέλα της οποίας ανδρώθηκε μπασκετικά.

Παναθηναϊκός και Λούκας Λεκαβίτσιους δεν θα συνεχίσουν μαζί, κι αυτή η εξέλιξη είναι πλέον και επίσημη...

