Τρελό γέλιο - Ο σωσίας του Λέοναρντ ξεγέλασε το Τορόντο! (ΒΙΝΤΕΟ)

Οι Τορόντο Ράπτορς κατέκτησαν το πρωτάθλημα στο NBA και ετοιμάζονται να το γιορτάσουν με παρέλαση στο Τορόντο.

Κεντρικό πρόσωπο της φιέστας θα είναι ο Καουάι Λέοναρντ, που οδήγησε την ομάδα του στον τίτλο με καταπληκτικές εμφανίσεις, κερδίζοντας το βραβείο του MVP των τελικών.

Ωστόσο, λίγες ώρες πριν την παρέλαση, την παράσταση έκλεψε ένας σωσίας του Αμερικανού σταρ, που εμφανίστηκε στους δρόμους του Τορόντο, ξεγέλασε αρκετούς φανς των Ράπτορς ότι πρόκειται για τον διάσημο παίκτη και μοίρασε μπόλικα αυτόγραφα!

Δείτε το βίντεο:

A fake #KawhiLeonard is taking selfies and signing autographs for #Raptors fans before the parade in #Toronto today #WeTheNorth #WeTheNorthDay pic.twitter.com/rJndwhAsPN