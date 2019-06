Πρώην παίκτης του ΠΑΟ και της ΑΕΚ... πετάει για NBA - Παρακολουθεί στενά ο Ολυμπιακός (ΦΩΤΟ)

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Ο Βινς Χάντερ που εντυπωσίασε φέτος με την ΑΕΚ και ξεχώρισε στην Ευρώπη με τις εμφανίσεις του θα κυνηγήσει το μεγάλο όνειρο του NBA.



Ο πρώην σέντερ της Ένωσης συμπεριλήφθηκε στο ρόστερ των Ουίζαρντς για το mini camp, με σκοπό να κερδίσει μία θέση στο ρόστερ του summer league.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τις τελευταίες μέρες το όνομά του ακούστηκε στο στρατόπεδο των Ερυθρόλευκων χωρίς ωστόσο να γίνει κάποια επίσημη κίνηση.



Roster for this week's minicamp in D.C.

featuring @Troy_Brown33, @rui_8mura, @admiralelite15, and more!#DCFamily pic.twitter.com/2BVMk3oql1