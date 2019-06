Ατάκα που θα συζητηθεί για Αντετοκούνμπο: "Δεν είναι Έλληνας, είναι Νιγηριανός"

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ο Έλληνας σούπερ σταρ έγραψε ιστορία, καθώς αναδείχθηκε MVP της regular season του NBA.

Ο Μασάι Ουτζίρι, πρόεδρος των πρωταθλητών της Λίγκας, Τορόντο Ράπτορς, προέβη σε μια δήλωση που θα συζητηθεί για τον "Greek Freak", καθώς τόνισε ότι ο άσος των Μιλγουόκι Μπακς δεν είναι Έλληνας, αλλά Νιγηριανός.

"Να με συγχωρήσετε, αλλά ο Γιάννης δεν είναι Έλληνας, είναι Νιγηριανός", δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των Ράπτορς.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ουτζίρι έχει παρόμοια ιστορία με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, καθώς γεννήθηκε στην Αγγλία από Νιγηριανούς γονείς.

