Πλήγμα για τον Ομπράντοβιτς, χάνει παικταρά - Στο NBA άσος της Φενέρμπαχτσε!

Φενέρμπαχτσε - Νικολό Μέλι: Βαλίτσες για το NBA ετοιμάζει ο διεθνής Ιταλός φόργουορντ!

Όπως αποκαλύπτει ο έγκυρος δημοσιογράφος, Αντριάν Βοϊναρόσφκι, ο Μέλι αναμένεται να υπογράψει διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους Νιού Ορλίνς Πέλικανς.

Ο Ιταλός άσος αποτέλεσε έναν εκ των στυλοβατών της Φενέρμπαχτσε του Ζέλικο Ομπράντοβιτς την τελευταία διετία, ενώ φέτος μέτρησε 8,7 πόντους, 4,4 ριμπάουντ και 1,9 ασίστ κατά μέσο όρο.

Πρόκειται σαφώς για πολύ σημαντική απώλεια για τον "Ζοτς", ο οποίος καλείται τον αντικαταστάτη του πολυσύνθετου φόργουορντ.

EuroLeague power forward Nicolo Melli is finalizing a two-year deal with the New Orleans Pelicans, sources tell ESPN. Melli, 28, was the top scorer in the EuroLeague Finals for Fenerbahce last season.