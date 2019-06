"Βόμβα" με Ντουράντ στο NBA - Φεύγει από τους Γουόριορς - Εκεί υπογράφει! (ΦΩΤΟ)

NBA: Στους Μπρούκλιν Νετς αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του ο Κέβιν Ντουράντ, όπως αποκαλύπτουν οι Αμερικανοί!

Συγκεκριμένα, ο Αντριάν Βοϊναρόφσκι αναφέρει ότι ο περιζήτητος free agent είναι έτοιμος να υπογράψει στην ομάδα του Μπρούκλιν, απαντώντας αρνητικά στο συμβόλαιο ύψους 221 εκατ. δολαρίων που του προσέφεραν οι Γουόριορς για να παραμείνει.

Ο παίκτης δεν έχει ανακοινώσει ακόμα επίσημα την απόφασή του, όμως έγκυρες πηγές τον θέλουν να συνεχίζει στους Νετς, εκεί όπου είναι πολύ πιθανό να έχει ως συμπαίκτη τον Κάιρι Ίρβινγκ, που φεύγει από τους Σέλτικς, αλλά και τον ΝτιΆντρε Τζόρνταν!

