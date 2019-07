Το... φυσάει και δεν κρυώνει ο Ομπράντοβιτς - Στο NBA κι άλλος βασικός της Φενέρ μετά τον Μέλι!

Φενέρμπαχτσε: Ο Νικολό Μέλι αποτελεί παρελθόν από τους Τούρκους, καθώς συμφώνησε με τους Νιού Ορλίνς Πέλικανς, όμως τον ίδιο δρόμο θα ακολουθήσει και ο Μάρκο Γκούντουριτς!

Όπως έγινε γνωστό, ο Σέρβος διεθνής αφήνει τη Φενέρμπαχτσε για το NBA, έχοντας ήδη συμφωνήσει με τους Μέμφις Γκρίζλις.

Ο Γκούντουριτς αποτέλεσε παίκτη-κλειδί στα πλάνα του Ομπράντοβιτς με την έφεσή του να αγωνίζεται σε όλες τις θέσεις της περιφέρειας.

Πέρυσι μέτρησε 9.4 πόντους, 1.9 ριμπάουντ, 2.2 ασίστ και σχεδόν ένα κλέψιμο κατά μέσο όρο σε 36 αγώνες της Euroleague.

