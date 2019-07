Ο Πιτίνο αποθέωσε... Πεδουλάκη - Τρομερή ατάκα για τον Παναθηναϊκό (ΦΩΤΟ)

Παναθηναϊκός - Ρικ Πιτίνο: Οι Πράσινοι προχώρησαν στην πρώτη τους μεταγραφή υπό την τεχνική του Αργύρη Πεδουλάκη, ανακοινώνοντας επίσημα την απόκτηση του Ταϊρίς Ράις.

Πρόκειται για κίνηση, την οποία εγκρίνει ο Ρικ Πιτίνο, ο οποίος έκανε λόγο για πολύ έξυπνη επιλογή του Τριφυλλιού να αποκτήσει τον Αμερικανό γκαρντ.

«Καλή μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό με την απόκτηση του point guard Ράις που αγωνίστηκε στο Boston College. Έξυπνη κίνηση από τον Μάνο (σ.σ Παπαδόπουλο) και τον Παναθηναϊκό. Πάμε ΠΑΟ», έγραψε στο Twitter ο πρώην τεχνικός του Τριφυλλιού.

Good signing by @paobcgr getting point guard Rice from Boston College. Smart move by Manos and Panathinaikos. Go PAO!