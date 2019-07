Το φυσάει και δεν κρυώνει ο Ολυμπιακός - Εκεί κλείνει παίκτης που ήθελε - Δεν το πιστεύει ο Μπλατ

Ολυμπιακός: Ο Όστιν Χόλινς φαίνεται προς βρίσκεται κοντά στην Παρτιζάν, βάζοντας τέλος στα όνειρα των Πειραιωτών, οι οποίοι εξέταζαν την περίπτωση του.

​

Ο 27χρονος γκαρντ έκανε πέρσι μια εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Ράστα Φέχτα στο γερμανικό πρωτάθλημα. Σε 40 ματς, είχε κατά μέσο όρο 16,5 πόντους, 2,6 ριμπάουντ, 1,8 ασίστ και 2,3 κλεψίματα.

Το ρεπορτάζ πως βρίσκεται πολύ κοντά με την σερβική ομάδα μετέδωσε το double-double.

Austin Hollins, ex Rasta Vechta, close to sign with Partizan Belgrade, according to source. #kkpartizan