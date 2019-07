Χαμός με Τεόντοσιτς - Ποιος Ερυθρός Αστέρας; - Σε αυτή την ομάδα ετοιμάζεται να υπογράψει!

Μπορεί να γράφτηκε στην Σερβία ότι ο Ερυθρός Αστέρας βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον Μίλος Τεόντοσιτς, όμως σύμφωνα με το Eurohoops και τον Νίκο Βαρλά, o Σέρβος γκαρντ είναι έτοιμος να υπογράψει στην Βίρτους Μπολόνια!

Η κάτοχος του Basketball Champions League φέρεται να κέρδισε στην... κούρσα για τον Τεόντοσιτς πολλές ομάδες, όπως τον Ολυμπιακό, τον Ερυθρό Αστέρα και την Μακάμπι και απέσπασε το "ναι" του έμπειρου άσου προκαλώντας πάταγο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Eurohoops ο Τεόντοσιτς θα υπογράψει πλουσιοπάροχο συμβόλαιο με την Βίρτους με διάρκεια τριών χρόνων!

BREAKING: Sources tell @Eurohoopsnet that Serbian Star Milos Teodosic signing a three year MEGA DEAL with Virtus Bologna and he will play there until 2022!