Απίστευτο: Έβγαλε μάτια με την ΑΕΚ και υπογράφει στην Βίρτους Μπολόνια!

Την μία "βόμβα" μετά την άλλη θέλει να πυροδοτήσει η Βίρτους Μπολόνια, αφού μετά τον Μίλος Τεόντοσιτς, ο οποίος παρουσιάζεται μια ανάσα από συμφωνία με την ιταλική ομάδα, πολύ κοντά βρίσκεται και ο Βινς Χάντερ.

Ο σέντερ της ΑΕΚ που έκανε "όργια" στο περσινό Basketball Champions League (είχε κατά μέσο όρο 18 πόντους, 8 ριμπάουντ, 1,6 ασίστ, 1,3 κλεψίματα και 1 μπλοκ), φέρεται να έχει υπογράψει ήδη συμβόλαιο με την κάτοχο του τροπαίου, Βίρτους, όπως αναφέρει τουλάχιστον ο δημοσιογράφος Κιθ Σμιθ στην ιστοσελίδα "YahooSports".

Former NBAer Vince Hunter has signed with Virtus Pallacanestro Bologna in Italy. Hunter last played in the NBA in 2017 with the Memphis Grizzlies.