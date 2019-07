Το κάλεσμα του Φριντέτ στον κόσμο του ΠΑΟ - Ανυπομονεί να φορέσει τα Πράσινα (ΦΩΤΟ)

Ο Τζίμερ Φριντέτ είναι πλέον παίκτης του Παναθηναϊκού και ανυπομονεί να παίξει μπροστά στον κόσμο του Τριφυλλιού.

Για τον λόγο αυτό μέσω του επίσημου λογαριασμού της ομάδας στα social media κάλεσε τους φίλους του Παναθηναϊκού να παραλάβουν τα εισιτήρια διαρκείας τους.

Συγκεκριμένα δήλωσε:

"Γεια σας! Ήθελα να δω τι κάνετε. Είμαι ο Τζίμερ Φριντέτ. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που ανήκω στην οικογένεια του Παναθηναϊκού. Τόσο εγώ, όσο και η οικογένειά μου είμαστε ενθουσιασμένοι που θα έρθουμε στην Ελλάδα και θα ζήσουμε από κοντά αυτή τη φανταστική ομάδα και τους φοβερούς φιλάθλους.

Θέλω να σας ενημερώσω ότι είναι διαθέσιμα τα εισιτήρια διαρκείας οπότε μπορείτε να μπείτε στο σάιτ και να κλείσετε τη θέση σας για να δείτε εμένα και την ομάδα μας. Ανυπομονώ να αγωνιστώ μπροστά σας. Προμηθευτείτε τώρα τα εισιτήριά σας. Σας ευχαριστώ!".

@jimmerfredette: “My family and I are excited to experience this amazing club with amazing fans.”#welcome #paobc #panathinaikosbc #panathinaikos #euroleague pic.twitter.com/C3DhcA0pUs