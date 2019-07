Νέος υποψήφιος ΝΒΑer για τον Ολυμπιακό - Έχει δύο «δαχτυλίδια» με τους Χιτ - Στο κάδρο και ο...

Η μεταγραφική επικαιρότητα του Ολυμπιακού είναι γεμάτη για τα καλά και το νέο όνομα που ήρθε στο ρεπορτάζ των Ερυθρόλευκων είναι αυτό του Νόρις Κόουλ.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το Eurohoops, ο 30χρονος γκαρντ "παίζει" δυνατά για τους Πειραιώτες, καθώς ο Ντέιβιντ Μπλατ τον έχει στην κορυφή της λίστας με τους υποψήφιους στόχους του.

Ο Aμερικανός άσος, που έχει κατακτήσει και δύο πρωταθλήματα στο NBA με τους Μαϊάμι Χιτ, αγωνίστηκε πέρυσι στην σερβική Μπουντούτσνοστ, με την οποία είχε κατά μέσο όρο 13,3 πόντους, 3,6 ριμπάουντ και 4,3 ασίστ στην Αδριατική λίγκα, ενώ στην Ευρωλίγκα είχε αντίστοιχα 16,6 πόντους, 2,7 ριμπάουντ και 4,6 ασίστ.

Τέλος, στα υπόψιν του Ολυμπιακού για την περιφέρεια εξακολουθεί να βρίσκεται ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ, όμως η περίπτωσή του δεν είναι τόσο εύκολη, αφού οι καλές εμφανίσεις του στο Summer League του NBA έχουν αυξήσει τους ενδιαφερόμενους.

Sources telling @Eurohoopsnet that Norris Cole is strong candidate for Olympiacos. Naz Mitrou-Long gains interest from Reds as well, but he has several Euroleague-CBA options on the table as he expecting to find NBA deal after his solid performances at LV summer League