Καλωσόρισε τον... πωρωμένο Ουάιλι ο Παναθηναϊκός - Φοβερό βίντεο από τους Πράσινους!

Ο Τζέικομπ Ουάιλι θα αγωνίζεται από τη νέα σεζόν στον Παναθηναϊκό, που θέλησε να καλωσορίσει τον Αμερικανό φόργουορντ, ο οποίος στις δηλώσεις του έδειξε έτοιμος για τη νέα πρόκληση στην καριέρα του.

«Γεια σας φίλοι του Παναθηναϊκού. Είμαι ο Τζέικομπ Ουάιλι. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι πρόσφατα υπέγραψα στην ομάδα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για όλη την υποστήριξή σας και το γεγονός ότι με προσεγγίσατε και με κάνατε να αισθάνομαι ευπρόσδεκτος. Είναι τιμή μου που είμαι μέλος μιας τόσο αξιοσέβαστης και ιστορικής ομάδας. Εγώ και η οικογένειά μου ανυπομονούμε να έρθουμε στην Αθήνα για να ξεκινήσω δουλειά και να διεκδικήσουμε τίτλους. Ευχαριστώ και πάλι όλους για την υποστήριξη. Τα λέμε πολύ σύντομα» ήταν τα λόγια του 24χρονου φόργουορντ.

