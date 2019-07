Διπλό "μπαμ" Γιαννακόπουλου - Αντι-Λοτζέσκι από το NBA - "Χτυπάει" δύο μεγάλα ονόματα!

Παναθηναϊκός: Οι Πράσινοι αναζητούν τον παίκτη που θα πάρει τη θέση του Ματ Λοτζέσκι στο ρόστερ και σύμφωνα με tweet από το εξωτερικό, έχουν ήδη κάνει προτάσεις στους Γουέσλεϊ Τζόνσον και Φουρκάν Κορκμάζ!

Ο πρώτος κυκλοφορεί ελεύθερος μετά την αποχώρησή του από τους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς, ενώ έχει περάσει από Τίμπεργουλβς, Σανς, Λέικερς, Κλίπερς και Πέλικανς. Είναι 32 ετών και σε 618 παιχνίδια στο ΝΒΑ μετράει 6.9 πόντους (33% τρίποντο, 40% δίποντο) και 3.2 ριμπάουντ ανά 22 λεπτά.

Ο δεύτερος είναι Τούρκος διεθνής που διακρίνεται για το περιφερειακό σουτ του και δεν υπολογίζεται από τους Σίξερς. Είναι 21 ετών και έχει ευρωπαϊκή εμπειρία, έχοντας αγωνιστεί στην Euroleague με την Αναντολού Εφές.

Σύμφωνα με το εν λόγω tweet, η "πράσινη" ΚΑΕ προσφέρει 1 εκ. δολάρια για μονοετές συμβόλαιο στον Τζόνσον και 900.000 δολάρια ετησίως σε διετές συμβόλαιο στον Κόρκμαζ.

#Exclusive Panathinaikos is offering a 1 year 1m$ contract to Wesley Johnson and a 2 years 1,8m$ contract to Furkan Korkmaz. One of them will fill the SG/SF gap. #paobc #euroleague