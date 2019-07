Επιστρέφει στην Ευρώπη ο Μπουρούσης - Σε αυτή την ομάδα υπογράφει!

Για την μεγάλη επιστροφή στην Ευρώπη ετοιμάζεται ο Γιάννης Μπουρούσης, αφού σύμφωνα με το Eurohoops είναι κοντά στο να υπογράψει συμβόλαιο με την Γκραν Κανάρια!

Ο Έλληνας σέντερ αποφάσισε να αφήσει την Κίνα μετά από δύο χρόνια παρουσίας εκεί και να επιστρέψει στο ισπανικό πρωτάθλημα και την ομάδα από τα Κανάρια Νησία, όπου θα βρει προπονητή τον Φώτη Κατσικάρη.

Η ισπανική ομάδα συμφώνησε με την Μπασκόνια, η οποία κατείχε τα δικαιώματα του "Μπουρού", ο οποίος θα γίνει "νησιώτης" για τα επόμενα δύο χρόνια.

Breaking: @GranCanariaCB reached a deal with @Baskonia for Giannis Bourousis rights in @ACBCOM, signing a two year deal with the Greek center a source tells @Eurohoopsnet