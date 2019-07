Παίκτης τη Ζαλγκίρις και επίσημα πρώην Ερυθρόλευκος - Το ξέρει ο Μπλατ; (ΦΩΤΟ)

Ολυμπιακός: Ο Ζακ ΛεΝτέι είναι και επίσημα παίκτης της Ζαλγκίρις και μετά το πέρασμα του από το Λιμάνι θα συνεχίσει στους Πρωταθλητές Λιθουανίας.

Ο σέντερ θα αγωνίζεται πλέον υπό τις οδηγίες του Σάρας Γιασικεβίτσιους.

Δείτε την ανακοίνωση της ομάδας:

#Zalgiris rounds out the roster for new season with the signing of former @olympiacosbc man Zach LeDay. Welcome to #Kaunas, Zach!



