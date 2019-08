Τρομερή δήλωση από Γιάννη: «Θα αντάλλασσα το βραβείο MVP με το χρυσό στην Κίνα»! (ΦΩΤΟ)

Μια εκπληκτική δήλωση έκανε στην media day της Εθνικής Ελλάδας ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, λέγοντας στα "Νέα" ότι θα αντάλλασσε το βραβείο του MVP του NBA με το χρυσό μετάλλιο με την "γαλανολευκη" στο Παγκόσμιο της Κίνας.

«Θα αντάλλασσα το βραβείο του MVP με ένα χρυσό μετάλλιο στην Κίνα», είπε χαρακτηριστικά ο άσος τω Μπακς και της Ελλάδας, δείχνοντας το πόσο πολύ θέλει την επιτυχία με το εθνόσημο.

«Πάντα νιώθω κάτι ξεχωριστό, όταν παίζω για την Εθνική Ομάδα. Όταν αρχίζεις στο τουρνουά και ακούς τον Εθνικό Ύμνο, τα συναισθήματα είναι απερίγραπτα. Μετά το πρώτο καλάθι, τις πρώτες φάσεις, είναι μια απίστευτη εμπειρία και κάθε φορά νιώθω περήφανος, όπως την πρώτη φορά. Το συναίσθημα να νικάς με την Εθνική Ομάδα είναι απίθανο και έχω πει πολλές φορές πως πάντα θα είμαι μέρος της, όσο είμαι υγιής, όπως φέτος το καλοκαίρι», πρόσθεσε.

