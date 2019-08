Ανακοινώθηκε η συμφωνία! Επίσημο: Εκεί θα συνεχίσει την καριέρα του o Μάικ Τζέιμς

ΤΣΣΚΑ Μόσχας - Μάικ Τζέιμς: Ο Αμερικανός άσος είναι και επίσημα παίκτης του Δημήτρη Ιτούδη!

Το ρεπορτάζ εδώ και μέρες ανέφερε ότι οι δύο πλευρές είχαν φτάσει σε συμφωνία, αλλά δεν υπήρχε η επίσημη ανακοίνωση.

Κάτι που έγινε το πρωί της Δευτέρας, με την ΤΣΣΚΑ να προσφέρει στον Μάικ Τζέιμς συμβόλαιο 1 έτους.

@EuroLeague best scorer joins CSKA!



Guard @TheNatural_05 (28 y.o., 185 cm) signed 1-year contract with our club.



2018-19 season was statistically best for Mike. He was awarded with Alphonso Ford Trophy as the EuroLeague best scorer (19.8 points).#CSKAbasket pic.twitter.com/y7JAcJyzmv