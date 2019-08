Έριξε... βόμβα για επιστροφή στην Ελλάδα ο Ουίλκινς! (ΦΩΤΟ)

Παναθηναϊκός - Ντομινίκ Ουίλκινς: Ο παλαίμαχος Αμερικανός άσος προβαίνει σε διαρκείς αναρτήσεις για τον Παναθηναϊκό μέσω των social media, νοσταλγώντας τις στιγμές που πέρασε ως παίκτες του Τριφυλλιού.

Στο πιο πρόσφατο post του, ο Ουίλκινς δημοσίευσε μια φωτογραφία του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και τόνισε μεταξύ ότι ανυπομονεί μεταξύ να επιστρέψει!

"Πάω πίσω τον χρόνο στις σπουδαίες στιγμές μου με τον Παναθηναϊκό στην Ελλάδα. Ανυπομονώ να επιστρέψω", ανέφερε το μήνυμα του εκ των κορυφαίων παικτών στην ιστορία του NBA.

#ThrowbackThursday to my amazing Times at @paobcgr in #greece Can’t wait to come back! pic.twitter.com/Encymb70aZ