Το ξέρουν αυτό στο Τριφύλλι; Ατάκα-φωτιά Φριντέτ - Το μήνυμα και η υπόσχεση του (ΦΩΤΟ)

Παναθηναϊκός: Ο Τζίμερ Φριντέτ βρίσκεται στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκός και ο Ντομινίκ Ουίλκινς έστειλε το δικό του μήνυμα στον νέο παίκτη του Τριφυλλιού.

Συγκεκριμένα μέσω twitter έγραψε: "Συγχαρητήρια φίλε μου! Έχω πολύ ωραίες αναμνήσεις από όταν έπαιζα στον Παναθηναϊκό! Προχώρα και κυριάρχησε!".

Ο 30χρονος Αμερικανός έσπευσε να απαντήσει στο Ντομινίκ Ουίλκινς, δίνοντας την υπόσχεση του τόσο στον ίδιο όσο και στον κόσμο του Εξάστερου:

"Θα προσπαθήσω να συνεχίσω αυτό που βοήθησες εσύ να ξεκινήσει εδώ. Το εκτιμώ!"



