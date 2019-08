Απόλαυση: Αυτές είναι οι τρεις κορυφαίες φάσεις του MVP Γιάννη στο NBA! (ΒΙΝΤΕΟ)

Την καλύτερη φάση του MVP της περσινής σεζόν στο NBA, Γιάννη Αντετοκούνμπο, μπορούν να ψηφίσουν μέσω twitter οι φίλοι του μπάσκετ.

Στο νούμερο ένα του βίντεο συναντάμε ένα πολύ δύσκολο καλάθι του Έλληνα σταρ κόντρα στους Πίστονς, ενώ στις άλλες δύο θέσεις υπάρχουν δύο απίστευτα καρφώματα απέναντι στο Ντιτρόιτ και τους Σακραμέντο Κινγκς.

Εσείς ποια θα διαλέγατε; Δείτε το βίντεο...

Counting down @Giannis_An34's TOP 3 PLAYS from this past season! #TeamDay



Which was your favorite play from the @Bucks' 2018-19 #KiaMVP?