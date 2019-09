Έξαλλοι οι Λιθουανοί - Απίστευτο λάθος των διαιτητών υπέρ της Γαλλίας - Θύμισε... Σλούκα (BINTEO)

Μουντομπάσκετ 2019: Η Γαλλία "καπάρωσε" μια θέση στην τελική οκτάδα, αφήνοντας εκτός τη Λιθουανία, την οποία νίκησε με 78-75.

Ωστόσο, οι Λιθουανοί διαμαρτύρονται για μια φάση περίπου 30'' πριν το τέλος του ματς, όταν βρίσκονταν πίσω με έναν πόντο.

Ο Βαλαντσιούνας εκτέλεσε βολή για να ισοφαρίσει, με τον Γκομπέρ να διώχνει αντικανονικά την μπάλα πριν αυτή καταλήξει στο καλάθι, αλλά τους διαιτητές να μην καταλογίζουν την παράβαση και να μην πηγαίνουν καν στο instant replay για να ξαναδούν τη φάση.

Πρόκειται για μια φάση πανομοιότυπη με αυτή που έλαβε χώρα στην τελευταία φάση της ήττας της Ελλάδας από τη Βραζιλία, όταν ο Καμπόκλο έδιωξε αντικανονικά την μπάλα μετά από βολή του Σλούκα.

Δείτε τη φάση:

Well done @FIBA @FIBAWC ! Lithuania down by 1 point 30 sec left against France. THIS happens. No goaltending, no video review. De Colo sinks the jumper on the other end ending Lithuania's World Cup. pic.twitter.com/Mf7eghUsQr