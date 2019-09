Αμφίβολος με Βραζιλία ο καλύτερος παίκτης των ΗΠΑ στο Παγκόσμιο!

Αμφίβολος για το σημερινό παιχνίδι (15:30) κόντρα στη Βραζιλία είναι ο άσος των ΗΠΑ, Κέμπα Ουόκερ, ο οποίος πραγματοποιεί εξαιρετικό τουρνουά με 14,3 πόντους και 6,3 ασίστ κατά μέσο όρο.

Ο Αμερικανός άσος ταλαιπωρείται από μια ίωση και αυτό θέτει εν αμφιβόλω την παρουσία του στο ματς με τους Βραζιλιάνους, το οποίο ενδιαφέρει και την Εθνική Ελλάδας.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα θέλει νίκη επί της Τσεχίας με τουλάχιστον 12 πόντους διαφορά και παράλληλα ήττα της Βραζιλίας από τους Αμερικάνους, για να προκριθεί στην οκτάδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Kemba Walker (ill) missed shootaround but it probable to play for Team USA vs. Brazil tonight. Jayson Tatum (ankle) is progressing but remains out.