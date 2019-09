Έρχονται ματσάρες - Αυτά είναι τα ζευγάρια των προημιτελικών στο Μουντομπάσκετ

364 views 0 shares

Μουντομπάσκετ 2019: Η ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης μας άφησε πικρή γεύση λόγω του αποκλεισμού της Εθνικής Ελλάδας, ωστόσο τα σπουδαία ματς στην τελική ευθεία της διοργάνωσης θα αποζημιώσουν τους φίλους του μπάσκετ.

Τα ζευγάρια ΗΠΑ - Γαλλία και Αργεντινή - Σερβία κλέβουν την παράσταση, αφού θεωρούνται οι πιο αμφίρροπες αναμετρήσεις, ενώ Αυστραλία και Ισπανία έχουν τον πρώτο λόγο κόντρα σε Τσεχία και Πολωνία αντίστοιχα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου (Προημιτελικά)

14:00 Αργεντινή - Σερβία

16:00 Ισπανία - Πολωνία

Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου (Προημιτελικά)

14:00 ΗΠΑ - Γαλλία

16:00 Αυστραλία - Τσεχία

Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου (Θέσεις 5-8)

14:00 Ηττημένος Αργεντινή vs Σερβία - Ηττημένος ΗΠΑ vs Γαλλία (1)

16:00 Ηττημένος Ισπανία vs Πολωνία - Ηττημένος Αυστραλία vs Τσεχία (2)

Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου (Ημιτελικά)

Νικητής Αργεντινή vs Σερβία - Νικητής ΗΠΑ vs Γαλλία

Νικητής Ισπανία vs Πολωνία - Νικητής Αυστραλία vs Τσεχία

Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου (Θέσεις 5-8)

11:00 Ηττημένος 1 - Ηττημένος 2

15:00 Νικητής 1 - Νικητής 2

Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου

11:00 Μικρός τελικός

15:00 Τελικός