Απίθανο μήνυμα για Γιάννη: "Θα επιστρέψει δεν θα σταματήσει - Ήταν σκληρό" (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Κρις Μίντλετον μίλησε για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που είναι συμπαίκτες στους Μιλγουόκι Μπακς και τόνισε πως ήταν σκληρό το γεγονός ότι νίκησε αλλά αποκλείστηκε η Εθνική.

Αρχικά σχολίασε την πρόκριση που πήραν οι ΗΠΑ στους "8":

”Δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Συνεχίζουμε. Έχουμε ακόμα μακρύ δρόμο για το χρυσό μετάλλιο. Ξέρουμε ότι η Γαλλία είναι μία εξαιρετική ομάδα, δεν τους έχουμε παρακολουθήσει αρκετά, αλλά ξέρουμε ότι έχουν ποιότητα”.

Για τον Γιάννη:

”Ήταν σκληρό. Πήραν τη νίκη, αλλά όχι και την διαφορά, που χρειάζονταν. Θα συνεχίσει, δεν πρόκειται να σταματήσει”, ήταν το σχόλιο του Μίντλετον για την Εθνική και τον ”Greek Freak”!

Khris Middleton talks to @Eurohoopsnet about Team USA's undefeated run, quarter-finals clash against France, Olympic berth, as well as @Giannis_An34's Greece failing to qualify to the QT: pic.twitter.com/05JRfLwNWz