Έξαλλος στην μικτή ζώνη ο Μπόγκουτ για την διαιτησία με Ισπανία: «Αηδία»! (ΒΙΝΤΕΟ)

Με τους διαιτητές Λοκατέλι (Βραζιλία), Σαχίν (Ιταλία) και Μπερμούντεζ Μαρισκάλ (Μεξικό) τα έβαλε ο σέντερ της Αυστραλίας, Άντριου Μπόγκουτ, τόσο κατά την διάρκεια του αγώνα με την Ισπανία, όσο και μετά το τέλος του.

Ο έμπειρος άσος διαμαρτυρήθηκε αρχικά στο παρκέ για ένα φάουλ στον Μαρκ Γκασόλ, στα τελευταία δευτερόλεπτα της κανονικής διάρκειας του ημιτελικού, ενώ μετά την λήξη της αναμέτρησης και πηγαίνοντας προς τα αποδυτήρια φώναζε πως η διαιτησία ήταν "αηδία"!

Andrew Bogut screaming in the mixed zone that refereeing is a fucking disgrace

Another f word aimed at FIBA and referees, this time coming from Andrew Bogut's mouth pic.twitter.com/3qPnEmPyvJ