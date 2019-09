"Έκρυψαν" την μπάλα οι Σέρβοι - Μαγική ασίστ Γιόκιτς, καρφωματάρα Μιλουτίνοφ (ΒΙΝΤΕΟ)

Οι Σέρβοι έβγαλαν μια πολύ εντυπωσιακή φάση στην αναμέτρηση με την Τσεχία, όταν κυκλοφόρησαν εξαιρετικά την μπάλα, με τον Νίκολα Γιόκιτς να βγάζει εξαιρετική ασίστ στο Νίκολα Μιλουτίνοφ και τον σέντερ του Ολυμπιακού να καρφώνει δυναμικά.

Δείτε τη φάση:

.@NMilutinov finishes strong with two hands off the feed from Nikola Jokic as @KSSrbije are back in the lead! #FIBAWC #SrbijaGotGame



