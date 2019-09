Είδηση-φωτιά για Αντετοκούνμπο - Σ αυτήν την ομάδα πάει; Τι ετοιμάζουν οι Μπακς; (ΦΩΤΟ)

NBA: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν αποκλείεται να μετακομίσει στους Ουόριορς το καλοκαίρι του 2021 όταν και ολοκληρώνεται το συμβόλαιο του, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το ESPN.

Όπως συμπληρώνει το ρεπορτάζ, ο 25χρονος σούπερ σταρ αν δεν δει πως το Μιλγουόκι μπορεί να του προσφέρει τα εφόδια για να διεκδικήσει και να κατακτήσει το πρωτάθλημα, δεν πρόκειται να δεσμευτεί πρόωρα μαζί του.

Βέβαια τα Ελάφια ετοιμάζονται να του προσφέρουν συμβόλαιο ύψους 247 εκατ. δολάρια για πέντε χρόνια προκειμένου να τον κρατήσουν στο Μιλγουόκι.

Μάλιστα, το ESPN αναφέρει πως οι Γουόριορς έχουν βάλει στο μάτι τον Γιάννη μετά την αποχώρηση του Κέβιν Ντουράντ και εφόσον αυτός επιλέξει να μείνει ελεύθερος το καλοκαίρι του 2021, είναι έτοιμοι να κάνουν την κίνησή τους για να τον αποκτήσουν.



