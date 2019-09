Αυτή είναι μεταγραφάρα για Ολυμπιακό - Όπως με Παπαλουκά, Διαμαντίδη - Γυρίζει και κάνει... όργια

Ο Ολυμπιακός έκανε πολλές μεταγραφές το καλοκαίρι που σιγά σιγά φτάνει στο τέλος του. Δεν έχει τα χρήματα που είχε, αλλά θέλει να πιστεύει ότι αυτό το ρόστερ που έχει φτιαχτεί αν μη τι άλλο θα προκριθεί στην 8άδα της Ευρωλίγκας.

Άλλωστε έχει ένα επιπλέον αβαντάζ, αυτό της μικρότερης επιβάρυνσης, αφού θα αγωνίζεται μόνο στην Ευρωλίγκα. Ενώ όλες οι άλλες ομάδες έχουν και την υποχρέωση του εγχώριου πρωταθλήματος και Κυπέλλου. Ως γνωστόν, οι Πειραιώτες θα αγωνίζονται με άλλο ρόστερ στο πρωτάθλημα της Α2.

Μία από τις μεταγραφές που έκανε η ομάδα του Πειραιά είναι ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Μία από τις μεγαλύτερες προοπτικές του ελληνικού μπάσκετ, που ως τώρα, στα 22 του, δεν έχει δικαιώσει τις προσδοκίες. Δεν έχει χάσει, όμως, και το τρένο της καταξίωσης. Άλλωστε οι σπουδαίοι Έλληνες παίκτες που έχουμε δει (Παπαλουκάς, Διαμαντίδης και σία) άρχισαν να αναδεικνύονται μετά τα 24 τους χρόνια. Άρα κι αυτός έχει περιθώρια.

Ο Ολυμπιακός στην περίπτωση αυτή έκανε το σωστό, αφού τον έδωσε δανεικό στον Ιωνικό Νικαίας, που μετά από 32 χρόνια επέστρεψε στην Α1.

Στην ομάδα της Νίκαιας ο Αιγαλεώτης φόργουορντ θα έχει χώρο και χρόνο να δείξει τα προσόντα του, να αποκτήσει εμπιστοσύνη στον εαυτό του και να γυρίσει πιο έτοιμος το επόμενο καλοκαίρι στο ΣΕΦ.

Ήδη τα πρώτα δείγματα του 22χρονου είναι εντυπωσιακά, στα μέχρι τώρα φιλικά που έχει δώσει με τους Νικαιώτες. Στον Ιωνικό τον έχουν υποδεχθεί με τεράστια ζεστασιά και είναι η ευκαιρία του να δείξει τι πραγματικά αξίζει.

Μπορείτε να πάρετε παρακάτω ένα δείγμα με μία εντυπωσιακή φάση που έκανε στο χθεσινό φιλικό του Ιωνικού με τον Προμηθέα στη Θεσσαλονίκη.

Vassilis Charalampopoulos, who is loaned to Ionikos from @olympiacosbc, steals & dunks in the open court pic.twitter.com/r3YZ1JlRUU