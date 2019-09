Κι άλλη διάκριση για Γιάννη - Στις δύο πρώτες θέσεις της λίστας του ESPN! (ΦΩΤΟ)

Την αντίστροφη μέτρηση για τους καλύτερους της χρονιάς στο NBA συνέχισε το ESPN, κατατάσσοντας στην τρίτη θέση τον Λεμπρόν Τζέιμς, μην αποκαλύπτοντας τις δύο πρώτες, στις οποίες θα βρίσκονται οι Γιάννης Αντετοκούνμπο και Καουάι Λέοναρντ.

Έτσι, λοιπόν, ο Έλληνας σταρ θα βρίσκεται είτε στην πρώτη, είτε στην δεύτερη θέση της σχετικής λίστας.

Αναλυτικά η κατάταξη του ESPN:

10. Τζορτζ

9. Λίλαρντ

8. Εμπίντ

7. Γιόκιτς

6. Κάρι

5. Ντέιβις

4. Χάρντεν

3. ΛεΜπρόν

Our #NBArank experts predict LeBron will be the 3rd best player in the league this season.



Players 100-3 https://t.co/nyzhovbxWq pic.twitter.com/pOTT0Wa783