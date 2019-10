«Τρελή» πρεμιέρα στο Eurocup για Προμηθέα - Νίκησε με «30άρα» την Μακάμπι Ρισόν! (ΒΙΝΤΕΟ)

Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο Eurocup ο Προμηθέας, που επικράτησε με 88-55 της Μακάμπι Ρισόν στο Ισραήλ.

Οι Πατρινοί ήταν ανώτεροι σε όλη την διάρκεια της αναμέτρησης και έφτασαν άνετα στην νίκη, έχοντας πρώτο σκόρερ τον Κρις Μπαμπ με 19 πόντους και τους Χολ, Λίποβι, Κασελάκη και Μπόγρη διψήφιους.

Δεκάλεπτα: 13-29, 33-52, 44-71, 55-88.

Some great passing for EuroCup debutant as Leonidas Kaselakis sends it into the paint but Georgios Bogris gets it right back out to him for a wide open three-ball! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/fLilzSlO0v