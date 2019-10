Αποκάλυψη ξένου δημοσιογράφου: Με αυτόν τον κόουτς μίλησαν οι Αγγελόπουλοι - Τρέχουν οι εξελίξεις!

Ολυμπιακός: Σε ανοιχτή γραμμή με τον Σκοτ Σκάιλς βρίσκονται οι Πειραιώτες, σύμφωνα με tweet του έγκυρου δημοσιογράφου, Αντριάν Βοϊναρόφσκι!

Ο Αμερικανός τεχνικός φέρεται να είναι ο πρώτος στόχος των αδελφών Αγγελόπουλων για να πάρει τη θέση του Ντέιβιντ Μπλατ στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Όπως αναφέρει ο έγκυρος Βοϊναρόφσκι, ο οποίος είχε αποκαλύψει την πρόσληψη του Ρικ Πιτίνο στον Παναθηναϊκό την περσινή σεζόν, οι Ερυθρόλευκοι έχουν έρθε σε επαφή με τον ατζέντη του Σκάιλς.

"Στον Σκοτ Σκάιλς έχει γίνει προσέγγιση για το αν ενδιαφέρεται να αντικαταστήσει τον Ντέιβιντ Μπλατ στην τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού, όπως είπε ο ατζέντης του, Κιθ Γκλας, στο ESPN. Ο Σκάιλς έχει προπονήσει τέσσερις ομάδες του NBA, πιο πρόσφατα το Ορλάντο το 2016. «Η προπονητική ενδιαφέρει ακόμα τον Σκοτ», είπε ο Γκλας".

Scott Skiles has been contacted about his interest in replacing David Blatt as coach of Greece’s Olympiakos, his agent Keith Glass tells ESPN. Skiles has coached four NBA teams, most recently with Orlando in 2016. “Coaching still interests Scott,” Glass said.