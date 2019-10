Αδιανόητα πράγματα από Ρίβερς με 6/9 τρίποντα! Μα, γιατί έφυγε από τον ΠΑΟ; (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Κέι Σι Ρίβερς αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό για την ισπανική Μπέτις και στον αγώνα κόντρα στην Σαραγόσα, παρότι η ομάδα του ηττήθηκε με 71-69, έδειξε πως έχει αφήσει πλέον πίσω τα προβλήματα τραυματισμών που τον ταλαιπώρησαν.

Ο Αμερικανός ήταν εκπληκτικός έχοντας 26 πόντους με 4/7 δίποντα και 6/9 τρίποντα στα 29 λεπτά που βρέθηκε στο παρκέ!

Δείτε τον στο παρακάτω βίντεο:

KC Rivers went off for 26pts in Spain yesterday hittin 6 threes pic.twitter.com/GAlvRVTgKO