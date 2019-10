Έκαναν την έκπληξη οι Μπακς - Ανακοίνωσαν ακόμα έναν παίκτη (ΦΩΤΟ)

NBA: Ο Τρέβορ Λέισι θα είναι πλέον συμπαίκτης τόσο του Γιάννη όσο και του Θανάση στους Μπακς.

Ο 27χρονος άσος έπαιξε τις δύο τελευταίες σεζόν στην Λοκομοτίβ Κουμπάν έχοντας 5,8 πόντους, 2,4 ασίστ και 2,1 ριμπάουντ κατά μέσο όρο την περασμένη σεζόν στο Eurocup.

The Bucks have signed guard Trevor Lacey.



Lacey, 27, played the last two seasons in Russia with Lokomotiv Kuban after starting his professional career in the Italian League in 2015.



He played collegiately at Alabama (2011-13) and North Carolina State (2014-15). pic.twitter.com/Y84nWgcqRw