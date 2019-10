Τους τρέλανε όλους πρώην παίκτης του Ολυμπιακού - Μάγεψε με την εμφάνιση του (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Ζακ ΛεΝτέι αποχώρησε το καλοκαίρι από τον Ολυμπιακό, καθώς δεν κατάφερε να προσαρμοστεί και να βρει τα πατήματα του.

Έτσι πήγε στην Ζαλγκίρις και ήδη τους έχει αφήσει όλους άφωνους με τις εμφανίσεις του.

Στον αγώνα μάλιστα με τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη νίκη με 86-73, σημείωσε 26 πόντους, 9 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 5 κερδισμένα φάουλ, με το συνολικό ράνκινγκ του να φτάνει στο 35.

The dish The @ZachLeDay32 throws it down!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/Y4UUGY9nB7