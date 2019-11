"Κατρακύλα" για Ζοτς! Ήττα-σοκ της Φενέρ και από τον... Σάρας με "αυτοκτονία" (ΒΙΝΤΕΟ)

Euroleague: Τη νίκη της αγωνιστικής πανηγύρισε η Ζαλγκίρις στη Euroleague, καθώς παρότι η Φενέρ ήταν συνεχώς μπροστά στο σκορ, την κέρδισε με σουτ του Γκριγκόνις στο τέλος και μεγάλη άμυνα του ΛεΝτέι στον Βέσελι (76-79). Παραμένει σε κρίση η Φενέρ, που έπεσε στο 1-5!

Η Ζαλγκίρις Κάουνας έκανε μία απίστευτη ανατροπή κόντρα στη Φενέρμπαχτσε και κέρδισε μέσα στην Τουρκία με 79-76. Οι Λιθουανοί 2 λεπτά πριν το φινάλε ήταν πίσω στο σκορ με 7 πόντους, αλλά κατάφερε να κάνει την ανατροπή με σερί 8-0. Καταλυτική ήταν η παρουσία του Γκριγκόνις, που πέτυχε τους τελευταίους τέσσερις πόντους για την ομάδα του.

Στα πρώτα λεπτά οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ και 4 λεπτά το σκορ ήταν ισόπαλο (7-7). Η ίδια εικόνα παρέμεινε μέχρι και το φινάλε της πρώτης περιόδου. Φενέρμπαχτσε και Ζαλγκίρις Κάουνας εναλλάσσονταν στην πρωτοπορία του σκορ και τελικά έκλεισαν το δεκάλεπτο ισόπαλες με 17-17.

Ο Κώστας Σλούκας στο δεύτερο δεκάλεπτο πήρε το όπλο του και με 2/2 τρίποντα και 8 συνολικά πόντους έδωσε “αέρα” τριών πόντων στη Φενέρμπαχτσε (29-26). Ο Νάντο Ντε Κολό ήταν φανταστικός στο πρώτο ημίχρονο, καθώς είχε φτάσει τους 16 πόντους από τους 40 πόντους της Φενέρμπαχτσε, η οποία στο τέλος του ημιχρόνου ήταν μπροστά με 40-33.

Η Ζαλγκίρις Κάουνας δεν το έβαλε κάτω και με ένα γρήγορο 5-1 μείωσε σε 41-38. Το ντέρμπι συνεχίστηκε και στα επόμενα λεπτά και με καλάθι του ΛεΝτέι οι Λιθουανοί μείωσαν σε 45-43. Οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν μάλιστα το ματς με καλάθι του Πέρεζ, αλλά ο εκπληκτικός Ντε Κολό πέτυχε ακόμη ένα μεγάλο καλάθι και έκανε το 50-47. O Σλούκας και ο Ντε Κολό ήταν οι μόνες επιθετικές λύσεις των Τούρκων, αλλά οι δυο τους ήταν αρκετοί για να καταφέρουν να ανοίξουν ξανά τη διαφορά (59-50).

Η Ζαλγκίρις ήταν άκρως ανταγωνιστική και δεν τα παράτησε ούτε σ΄αυτήν τη στιγμή. Οι Λιθουανοί επέστρεψαν ξανά στο ματς και μείωσαν στους 2 πόντους (69-67). Ο Ούλιαμς μίλησε στα τελευταία λεπτά για τους γηπεδούχους και με συνεχόμενα καλάθια έκανε το 76-69 για τη Φενέρμπαχτσε.

Η Ζαλγκίρις έκανε ένα απίστευτο σερί στα τελευταία 2 λεπτά και με καλάθι του Γκριγκόνις πέρασε μπροστά στο σκορ με 77-76 και κατάφερε να πάρει τη νίκη με 79-76.

Τα δεκάλεπτα: 17-17, 40-33, 59-52, 76-79

Φενέρμπαχτσε (Ομπράντοβιτς): Βέστερμαν, Κάλινιτς 1, Μπιμπέροβιτς 2, Σλούκας 13 (9 ασίστ), Νε Κολό 29 (4), Ουίλιαμς 12 (1), Βέσελι 8, Μοχάμεντ Άλι 4, Ντατόμε 5 (1), Λοβέρν 2

Ζαλγκίρις Κάουνας (Γιασικεβίτσιους): Ουόλκαπ 4, Πέρεζ 7 (1), Χάγιες 9 (2), Γιανκούνας 9, Μιλάκνις 3 (1), Γκέμπεν, ΛεΝτέι 16, Λαντέιλ 8, Γκριγκόνις 19 (2), Ουλανόβας 4 (1)

Marius Grigonis with an AMAZING finish to steal the game for @bczalgiris!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/ykDYtEjVgv