Τρελάθηκε ο Γιάννης με τον Θανάση! Απίστευτο σκηνικό στον αγώνα των Μπακς (ΒΙΝΤΕΟ)

Οι Μπακς νίκησαν με 91-123 των Μάτζικ μέσα στο Ορλάντο και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για ακόμα μια φορά ηγήθηκε της ομάδας του.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ πέτυχε double-double με 29 πόντους (8/11β., 9/12διπ., 1/4τρ.), 14 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Την παράσταση όμως έκλεψε η επική του αντίδραση στο κάρφωμα του αδερφού του Θανάση, στο ντεμπούτο του με τα Ελάφια.

Δείτε το βίντεο:



Thanasis Antetokounmpo with the poster and Giannis loves it pic.twitter.com/3Adm6o8lmK