Συγκλονιστικές στιγμές στο Σαν Αντόνιο - "Έκλαψαν" και οι πέτρες για Πάρκερ - Απέσυραν τη φανέλα του

Τι κι αν οι Σπερς έχασαν από τους Γκρίζλις; Αυτή η ήττα δεν θα μπορούσε να χαλάσει την βραδιά που ήταν αφιερωμένη στον τεράστιο Τόνι Πάρκερ, έναν εκ των κορυφαίων γκαρντ που φόρεσαν την φανέλα της ομάδας του Σαν Αντόνιο.

Οι Τεξανοί λοιπόν τίμησαν τον Πάρκερ όπως του άξιζε, αποσύροντας την φανέλα με το Νο9 ψηλά στο "ΑΤ&Τ Center", δίπλα στις άλλες φανέλες των μεγάλων του Σαν Αντόνιο, Τιμ Ντάνκαν και Μανού Τζινόμπιλι.

Ο Γάλλος παρακολούθησε με την οικογένειά του την τελετή, έχοντας δίπλα του μέλη των ομάδων του Σαν Αντόνιο, όπως ο Ντέιβιντ Ρόμπινσον, ο Γκρεγκ Πόποβιτς, ο Μπορίς Ντιαό και φυσικά οι Ντάνκαν, Τζινόμπιλι.

Στο τέλος μίλησε ο Τόνι Πάρκερ ο οποίος ευχαρίστησε άπαντες για την στήριξη, χαρακτήρισε το Σαν Αντόνιο ως... πατρίδα του και αποθεώθηκε από τους φιλάθλους της ομάδας με ένα τελευταίο «Go Spurs Go».

Στο γήπεδο έδωσε το "παρών" και ο καλός φίλος του Πάρκερ, Τιερί Ανρί!

It's official!@tonyparker's No. 9 jersey will live on in the rafters forever. #MerciTony pic.twitter.com/DNqrnZLRew — San Antonio Spurs (@spurs) November 12, 2019