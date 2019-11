Σε εμπόλεμη κατάσταση το Ισραήλ - Επίθεση με ρουκέτες - Αναβλήθηκε αγώνας της Μακάμπι!

Σε εμπόλεμη ζώνη έχει μετατραπεί το νότιο Ισραήλ μετά από επίθεση που δέχτηκε σήμερα το πρωί (12/11) με ρουκέτες από τους Παλαιστίνιους από τη Λωρίδα της Γάζας.

Ως αποτέλεσμα αυτής της επίθεσης, τα σχολεία έχουν κλείσει, ενώ οι κάτοικοι παραμένουν στα σπίτια τους, αφού σύμφωνα με την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού, αναμένονται «πολυήμερες εχθροπραξίες».

Μέσα σ΄ όλα, αναβλήθηκε και ο αγώνας της Μακάμπι Τελ Αβίβ του Γιάννη Σφαιρόπουλου με την Χαποέλ Μπερ Σεβά για το πρωτάθλημα μπάσκετ της χώρας.

The Maccabi Tel Aviv v Hapoel Beer Sheva basketball game has been postponed to January 20, 2020 after the security apparatus wouldn't allow the game to be played at Yad Eliyahu in Tel Avviv without fans & the clubs refusal to play the game in Haifa per the @WinnerLeague