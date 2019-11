"Βόμβα" στην ΕΚΟ Basket League: Πήρε πρώην του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ ο Ηρακλής!

Μία πολύ σπουδαία μεταγραφή ολοκλήρωσε ο Ηρακλής, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τον Μιλένκο Τέπιτς!

Ο 32χρονος Σέρβος υπέγραψε στον Γηραιό, όπως ανέφερε στο twitter ο μάνατζέρ του, Μίσκο Ραζνιάτοβιτς, και επιστρέφει ξανά στην Ελλάδα, αφού έχει αγωνιστεί σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ.

Ο Τέπιτς ξεκίνησε τη σεζόν στην ιταλική Βαρέζε, όμως έλυσε την συνεργασία μαζί της πριν μερικές ημέρες.

Milenko Tepic returns to Thessaloniki, Greece! He signs contract with GS Iraklis! #BeoBasket