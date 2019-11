Ανεπανάληπτος Γιάννης! Ισοφάρισε ρεκόρ του 1978 - Tρομερά νούμερα (ΒΙΝΤΕΟ+ΦΩΤΟ)

Το φαινόμενο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία στον μαγικό κόσμο του NBA και κάνει τους πάντες να παραμιλάνε με τις επιδόσεις του.

Για ακόμα μια φορά ο Έλληνας φόργουορντ ήταν καταιγιστικός απέναντι στους Μπουλς και στη νίκη των Μπακς με 124-115 σημείωσε 38 πόντους και ήταν το έκτο ματς στη σειρά που ξεπερνά το φράγμα των 30 πόντων.

Έτσι ισοφάρισε την επίδοση του Μαρκίς Τζόνσον από το 1978, με την κορυφή να ανήκει στον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ ο οποίος έχει ξεπεράσει τους 30 πόντους σε 16 παιχνίδια στη σειρά.

With this basket...



Giannis has scored 30+ points in 6 straight games, tying @olskool888 for the most as a Buck since 1978!! pic.twitter.com/4hmNRSHH9J