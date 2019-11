Ξέσπασμα Πολ για την τεχνική ποινή του στo twitter: "Απλά χειροκρότησα. Είμαι εκτός ελέγχου;"

Αιχμές για την αντιμετώπισή του από τους διαιτητές στο ματς του Ολυμπιακού με την Ζαλγκίρις άφησε ο Μπράντον Πολ, που ξέσπασε στα social media, αναφέροντας ειρωνικά πως "πρέπει να ηρεμήσω".

“Έχω πάρει μία τεχνική ποινή επειδή φώναξα ‘’αυτό είναι φάουλ’’… Έχω πάρει άλλες 2 για φλόπινγκ (οκ το πρώτο ήταν κακό φλόπινκ και την άλλη με χτύπησαν και το πούλησα αλλά πήρα τεχνική χωρίς προειδοποίηση). Χτες δεν είπα κουβέντα αλλά χειροκρότησα… Είμαι εκτός ελέγχου; Πρέπει να ηρεμήσω…”, έγραψε ο Πολ στο twitter.

I got 1 technical for yelling “that’s a foul”.. 2 for flopping (ok 1 was a bad flop the other I got hit & sold it but got a T w/no warning ) last night I didn’t say a word but I clapped ... Am I out of control? I gotta chill..pic.twitter.com/fIuKkjC76U