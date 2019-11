Αποθέωσε Ισπανό θρύλο ο Αντετοκούνμπο: "Ετοιμάσου για την είσοδο στο Hall of Fame" (ΦΩΤΟ)

NBA: Για ακόμη μια φορά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδειξε το πόσο σπουδαίος άνθρωπος είναι, καθώς έσπευσε να παρηγορήσει τον άλλοτε συμπαίκτη του Πάου Γκασόλ.

Ο Ισπανός παίκτης δεν έχει ακόμη ξεπεράσει τον τραυματισμό του στο πόδι, αποδεσμεύτηκε από τους Μπλέιζερς και ίσως υποχρεωθεί να αποσυρθεί.

Έτσι ο Έλληνας φόργουορντ του έγραψε: "Μεγάλη μου αδερφέ, Πάου, κάνε καλά το πόδι σου και ετοίμασε σιγά-σιγά τον λόγο σου για την είσοδο στο Hall of Fame".

Big brother @paugasol get your left foot right and also get your HOF speech ready