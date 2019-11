Απίστευτη εξέλιξη - Ψευδής η είδηση του θανάτου του Μιλτ Παλάσιο! (ΦΩΤΟ)

Fake news αποδείχθηκε πως ήταν η είδηση για τον θάνατο του Μιλτ Παλάσιο, πρωήν μπασκετμπολίστα του NBA και τη Καβάλας!

Την εν λόγω -ψευδή όπως αποδείχθηκε- πληροφορία μετέφερε ο δημοσιογράφος, Εμιλιάνο Καρτσιά, οποίος έγραψε ότι ο Αμερικανός έχασε τη ζωή του επειδή χτυπήθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο. Ωστόσο, ο συνάδελφός του, Άντριο Τζο Πότερ, που εργάζεται στην ιστοσελίδα "thescore.com", αποκάλυψε την αλήθεια.

Ο Πότερ επικαλείται ως πηγή τους ανθρώπους των Long Island Nets, δηλαδή της ομάδας που ο Παλάσιο εργαζόταν ως βοηθός προπονητή.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε μέσω Twitter, οι διοικούντες του συλλόγου τόνισαν ότι ο Μιλτ Παλάσιο είναι εν ζωή και πως η είδηση του θανάτου του δεν αναταποκρίνεται στην πραγματικότητα!

"Αυτή η πληροφορία είναι ανακριβής. Μόλις μιλήσαμε με τον Μιλτ και είναι καλά στην υγεία του", ανέφεραν οι Long Island Nets στον Πότερ.

Μάλιστα, μια από τις πρώην ομάδες του Παλάσιο, η Παρτιζάν, εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση, την οποία αργότερα απέσυρε.

Palacio is an assistant coach with the Long Island Nets.



Here is the team's response to me:



"These reports are inaccurate – we have spoken to Milt, and he is fine."



Thank god! pic.twitter.com/cxLogkTu7L