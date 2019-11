Ασύλληπτος Ρίβερς στο ντεμπούτο του με Ζαλγκίρις - 5/7 τρίποντα - Τρίβει τα χέρια του ο Σάρας! (vid)

"Καυτός" ήταν στο ντεμπούτο του με την φανέλα της Ζαλγκίρις Κάουνας ο Κέι Σι Ρίβερς!

Ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού πέτυχε τρίποντο στο πρώτο του σουτ με τους Λιθουανούς και στην συνέχεια ήταν εκπληκτικός τελειώνοντας το ματς κόντρα στην Τζουκίγια (102-50 για την Ζαλγκίρις) με 15 πόντους, ευστοχώντας σε 5/7 τρίποντα!

Μάλιστα, τα πέτυχε όλα στο πρώτο ημίχρονο και συγκεκριμένα σε 12 λεπτά συμμετοχής, αναγκάζοντας τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να... τρίβει τα χέρια του με ικανοποίηση.

K.C. Rivers introduced himself to @bczalgiris fans with made threes! pic.twitter.com/I9GHVXi1gY