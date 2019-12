Απίστευτο ρεκόρ για Αντετοκούνμπο - Ο μοναδικός στην ιστορία του NBA (ΦΩΤΟ)

NBA: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγινε κάτοχος ενός μοναδικού ρεκόρ, καθώς ανήμερα των γενεθλίων του έγραψε για ακόμα μια φορά ιστορία.

Ο Έλληνας φόργουορντ έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που έχει 9.000+ πόντους, 4.000+ ριμπάουντ και 2.000+ ασίστ πριν κλείσει τα 25 του χρόνια.

Συγκεκριμένα, ο ηγέτης των Μπακς έχει ήδη 10.208 πόντους, 4.484 ριμπάουντ και 2.199 ασίστ.

