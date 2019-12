Στον αέρα το ντέρμπι - Κάνει ένσταση ο Ολυμπιακός - Αδιανόητο για ποιον λόγο!

4.457 views 0 shares

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Μπορεί ο Παναθηναϊκός να νίκησε 99-93 τον Ολυμπιακό στην παράταση, όμως το ντέρμπι ακόμα δεν έχει τελειώσει.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός μετά τη λήξη της αναμέτρησης κατέθεσε ένσταση, για ένα τάιμ άουτ που δεν δόθηκε στον Ρικ Πιτίνο μετά τις 1/2 βολές του Παπαγιάννη στην παράταση με το σκορ να είναι 97-93.

Ο team manager των Πειραιωτών Χρήστος Μπαφές μετά τη λήξη της αναμέτρησης ανέφερε πως, «με 19'' για τη λήξη και όταν σούταρε βολές ο Παπαγιάννης ο Πιτίνο ζήτησε time out. Η γραμματεία χτύπησε την κόρνα, αλλά εν συνεχεία ο Πιτίνο καθυστερημένα ακύρωσε το time out. Οι άνθρωποι της γραμματείας μας επιβεβαίωσαν πως χτύπησαν την κόρνα πριν την ακύρωση του time out, ωστόσο οι διαιτητές αποφάσισαν να συνεχίσουν το παιχνίδι και τον χρόνο. Για αυτό το συμβάν υποβάλαμε ένσταση».