Έγραψε ξανά ιστορία ο Αντετοκούνμπο - Τρίβουν τα μάτια τους στο NBA - Ασύλληπτος (ΦΩΤΟ)

NBA: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του θεσμού, με 4 σερί 25άρες σε ματς που έπαιξε λιγότερο από 30 λεπτά.

Ο ηγέτης των Μπακς μοιάζει ασταμάτητος φέτος και πραγματοποιεί μοναδικές εμφανίσεις, τρελαίνοντας κόσμο στο Μιλγουόκι.

Giannis Antetokounmpo is the 1st player with four straight 25-point games while playing fewer than 30 minutes in each (since minutes were first tracked in 1951-52).



(h/t @EliasSports ) pic.twitter.com/RRg0oRJ9wH